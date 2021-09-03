За последние сутки коронавирусом в Удмуртии заболели 227 человек

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Оперштаб Удмуртии сообщает, что по состоянию на утро 3 сентября в Удмуртии выявлено 227 новых случаев коронавируса. В числе заболевших 46 детей до 14 лет и 39 человек старше 65 лет. К сожалению, зафиксировано 15 смертей.

180 человек выздоровели, их выписали.

6 126 человек находятся в удовлетворительном состоянии, 1 229 - в состоянии средней степени тяжести, 245 – в тяжелом состоянии.

Всего на 3 сентября в Удмуртии зарегистрирован 47 254 лабораторно подтвержденный случай коронавирусной инфекции. 38 587 человек выздоровели. За время пандемии в регионе зафиксировано 1 627 смертей.

Вакцинировано 335 472 жителя Удмуртии. Из них 298 148 прошли через оба этапа вакцинации. Однокомпонентную вакцину «Спутник Лайт» получили 25 687 человек.

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