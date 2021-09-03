Ижевск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ижевск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ижевск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество3 сентября 2021 7:28

Погода в Ижевске 3 сентября: дожди и до +15°C

Рассказываем о погоде на день
Источник:kp.ru
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: архив КП

Фото: архив КП

Доброе утро, Ижевск! Сегодня 3 сентября, пятница. «Комсомолка» расскажет прогноз погоды на день.

По данным сервиса «Яндекс.Погода», сегодня днем в столице Удмуртии будет до +15°С. Весь день ожидаются дожди. Ветер южный, до 3 м/с.

О погоде на неделю мы рассказывали здесь.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Девушка с бабочками, ежик в тумане и подлодка «Курск»: где в Ижевске найти 10 интересных граффити?

Гороскоп на 3 сентября для ижевчан: Близнецам стоит рискнуть, а Рыбам нельзя конфликтовать со второй половинкой