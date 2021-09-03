Погода в Ижевске 3 сентября: дожди и до +15°C

Фото: архив КП
Доброе утро, Ижевск! Сегодня 3 сентября, пятница. «Комсомолка» расскажет прогноз погоды на день.
По данным сервиса «Яндекс.Погода», сегодня днем в столице Удмуртии будет до +15°С. Весь день ожидаются дожди. Ветер южный, до 3 м/с.
О погоде на неделю мы рассказывали здесь.
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