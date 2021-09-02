Когда можно ревакцинироваться против коронавируса в Ижевске, совместима ли прививка от ковида с прививкой от гриппа и что делать, если у вас «ноль антител»

Отвечаем на главные вопросы ижевчан о вакцинации против ковида Фото: Ильяс Бекмансуров

Вакцинация против коронавируса в Ижевске продолжается, и «Комсомолка» собрала четвертый выпуск ответов на самые распространенные вопросы.

ВОПРОС 1. Когда можно будет ревакцинироваться?

Ревакцинацию против коронавируса многие жители Удмуртии ждали с августа, но в связи с подготовкой большого объема документов началась она с 1 сентября, об этом сообщил глава республики Александр Бречалов на своей официальной странице «ВКонтакте». Повторную прививку смогут сделать те, кто вакцинировался полгода назад или еще раньше. Записаться на процедуру можно все так же через портал Госуслуг или свою поликлинику. Для ревакцинации будет подходить любая из российский вакцин. После ревакцинации в личном кабинете на Госуслугах появится новый сертификат.

ВОПРОС 2. Можно ли одновременно привиться от гриппа и от коронавируса?

Ежегодная прививочная кампания против гриппа в Удмуртии уже началась, и республиканский Минздрав порекомендовал жителям сделать прививку до конца октября. Но как быть, если привиться надо и против коронавируса?

Вакцинация помогает снизить распространение инфекции Фото: Амир Закиров

«Пока эти две прививки не разрешено совмещать, интервал между ними должен составлять как минимум месяц. Поэтому взрослые, которые вакцинируются сейчас от ковид, поставить прививку от гриппа смогут только в октябре», – поясняет главный внештатный специалист Минздрава Удмуртии по инфекционным болезням Марина Петренко

ВОПРОС 3. Если после вакцинации не появилось достаточного количества антител, можно ли сразу привиться другой вакциной?

Даже если антител нет вообще, прививать пациента повторно сразу же никто не будет – по нормативу ревакцинация возможна не ранее, чем через шесть месяцев после первичной вакцинации. Но это не повод отчаиваться, так как количество антител – весьма относительный ориентир.

«Выработка антител у каждого человека идет разными темпами. По общепринятому мнению иммунитет формируется примерно к 42 дню после первой прививки, соответственно, большую роль может играть время, когда был сдан анализ на антитела – на другой день после вакцинации или через 50 дней. Также мы определяем лишь количество антител, но не их качество. Есть быстро разрушающиеся антитела, а есть более стойкие, но их может быть меньше. Кроме того, иммунитет – это сложнейший механизм. У человека при нулевых титрах антител может быть очень мощей клеточный иммунный ответ, и он не заболеет, а другой человек, даже имея антитела, может заболеть», – объясняет Марина Петренко.

Сейчас в Ижевске можно привиться несколькими вакцинами против коронавируса Фото: Ильяс Бекмансуров

ВОПРОС 4. Как объясняются случаи заболевания с высокой температурой и даже госпитализацией после вакцинации?

Как мы уже упоминали, иммунитет формируется около 40 дней, у кого-то быстрее, у кого-то – наоборот дольше. А еще, к сожалению, бывают случаи, когда на прививку приходит уже заразившийся человек, у которого не успели проявиться симптомы.

«Пациенты, которые поставили любую российскую вакцину, заболевают редко (всего 0,1% от всех вакцинированных); болезнь протекает в более легкой форме, без серьезных последствий. И главное: ни одного вакцинированного пациента не было и нет в реанимации!», – написала в своем Инстаграме заместитель председателя правительства Удмуртии Эльвира Пинчук.

ВОПРОС 5. Правда ли, что при вакцинации надо подписывать документ, где мелким шрифтом написано, что «с врача снимается любая ответственность»?

Как пояснили в пресс-службе Минздрава Удмуртии, при любой медицинской манипуляции, будь то лечение, вакцинация или оперативное вмешательство, все пациенты подписывают добровольное информированное согласие о том, что они информированы, какую процедуру им проводят и согласны с ней. Ответственности с врачей это ни в коем случае не снимает.

В Ижевске продолжают работать временные пункты вакцинации Фото: Амир Закиров

ВОПРОС 6. Как подтвердить факт вакцинации, если аккаунта на Госуслугах нет, а бумажный сертификат пациент не взял или потерял?

В этой ситуации выручает единый федеральный регистр, куда заносится вся информация о вакцинированных. Она никуда не исчезает, даже если человек привился в числе самых первых, и получить ее можно, обратившись в поликлинику, которая осуществляла вакцинацию. Участковый терапевт выпишет новый сертификат. Кроме того, если пациент зарегистрируется на портале Госуслуг, данные можно будет импортировать в его аккаунт.

«Есть случаи, когда пациент на момент вакцинации не имел аккаунта, но в течение определенного времени зарегистрировал его. Медработники обновят запись, и через некоторое время сертификат появится в личном кабинете», – рассказала Марина Петренко. Также она предупредила, что появится сертификат не сразу, так как нагрузка по работе с федеральным регистром достаточно высока.

ВОПРОС 7. Может ли медотвод от вакцинации быть сформирован на основе беременности, грудного вскармливания или наличия антител?

На данный момент беременность более 22 недель не является противопоказанием к вакцинации, так же, как и наличие антител, поясняют специалисты Минздрава Удмуртии. А вот при грудном вскармливании с прививкой попросят повременить.

Пациент подписывает вот такое согласие на вакцинацию Фото: Ильяс Бекмансуров

ВОПРОС 8. Что делать контактным лицам, если в семье кто-то заболел, и у него подтвердили ковид?

14-дневный карантин для контактных лиц никто не отменял. Для этого оформляется электронный больничный лист. Но если анализ на коронавирус отрицательный, карантинных мер не предусмотрено.

ВОПРОС 9. Многие плохо себя чувствуют после прививки, не предусмотрен ли на такие случаи день отдыха?

К сожалению, для вакцинации сейчас не предусматривается специальный день отдыха, но многие работодатели идут привившимся сотрудникам навстречу и разрешают отлежаться дома, если поднялась температура. Кроме того, при сильном ухудшении самочувствия никто не запрещает вызвать на дом врача и взять обычный больничный.

Перед вакцинацией пациента осматривает врач Фото: Ильяс Бекмансуров

ВОПРОС 10. Если человек приехал в Ижевск временно, привьют ли его вторым компонентом?

Все вторые дозы закреплены за пациентами, и сделать вторую прививку стороннему человеку можно только в том случае, если есть в наличии свободный второй компонент. Это бывает нечасто. Если есть необходимость уехать, врачи рекомендует не мудрить и просто сделать вторую прививку по месту жительства чуть позже – это не снизит эффективность вакцинации.

Ранее мы уже отвечали на самые распространенные вопросы о вакцинации в феврале, апреле, мае и июле 2021 года. Если вы не обнаружили ответ на свой вопрос в этом материале, вы можете заглянуть в предыдущие. А если ответа на ваш вопрос нет нигде, пришлите его нам, и мы постараемся на него ответить.

Понравилась статья? Ставьте лайк! Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, следите за новостями в сети «ВКонтакте», в Фейсбуке и Одноклассниках.