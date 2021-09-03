Жителя Ижевска обвиняют в убийстве матери по неосторожности

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В столице Удмуртии завершено расследование уголовного дела в отношении 29-летнего горожанина. Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Удмуртии, его обвиняют в причинении смерти матери по неосторожности.

«Следствием установлено, что 14 июня 2021 года около 8 часов обвиняемый и его 50-летняя мать, накануне употребившие спиртные напитки, находились на балконе своей квартиры. При этом между ними произошла ссора, причиной которой явилось недовольство матери поведением сына», - говорится в сообщении.

В ходе конфликта мужчина нанес матери удар рукой по голове, из-за которого она упала на пол, ударившись головой о порог балконной двери, и получила закрытую черепно-мозговую травму, от которой скончалась.

Уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ с обвинительным заключением направлено в суд.

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