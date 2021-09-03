Последние новости Ижевска на утро 3 сентября 2021 года: столб света над Центральной площадью и первый вылет санавиации после перерыва

Фото: Сергей Ланглиц
Доброе утро, Ижевск! Сегодня пятница, 3 сентября. Синоптики обещают до 15°C, ожидаются дожди. Комсомолка» собрала последние новости Ижевска на утро 3 сентября одной строкой:
За реабилитацию нацизма осудят отбывающего наказание в колонии жителя Ижевска
Более 3 миллионов рублей выделили из бюджета Ижевска на снос аварийных домов
Жителя Ижевска обвиняют в убийстве знакомого в ходе пьяной ссоры
Велосипедиста в Удмуртии обвиняют в изнасиловании 26-летней девушки
«Более 800 тысяч рублей перевела мошенникам врач в Ижевске
26-й автобусный маршрут в Ижевске возобновил работу в дневное время
Продавшую пиво подростку сотрудницу магазина будут судить в Удмуртии
Перейдем к подробным новостям:
ИЖЕВЧАНЕ ЗАМЕТИЛИ СТРАННОЕ СВЕЧЕНИЕ НАД БАШНЕЙ НА ЦЕНТРАЛЬНОЙ ПЛОЩАДИ
Фото: Сергей Ланглиц
О реакции горожан на необычную подсветку здания читайте здесь.
САНАВИАЦИЯ УДМУРТИИ ВОЗОБНОВИЛА ПОЛЕТЫ
Фото: архив КП
О том, куда в первую очередь отправился вертолет после смены поставщика – читайте здесь.
В ДЕВЯТИ ИЖЕВСКИХ МАГАЗИНАХ ПРОДАВАЛИ АЛКОГОЛЬ 1 СЕНТЯБРЯ
Фото: архив КП
Какие штрафы грозят нарушителям федерального законодательства – читайте здесь.