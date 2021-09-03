Последние новости Ижевска на утро 3 сентября 2021 года: столб света над Центральной площадью и первый вылет санавиации после перерыва

Фото: Сергей Ланглиц

Доброе утро, Ижевск! Сегодня пятница, 3 сентября. Синоптики обещают до 15°C, ожидаются дожди. Комсомолка» собрала последние новости Ижевска на утро 3 сентября одной строкой:

За реабилитацию нацизма осудят отбывающего наказание в колонии жителя Ижевска

Более 3 миллионов рублей выделили из бюджета Ижевска на снос аварийных домов

Жителя Ижевска обвиняют в убийстве знакомого в ходе пьяной ссоры

Велосипедиста в Удмуртии обвиняют в изнасиловании 26-летней девушки

«Более 800 тысяч рублей перевела мошенникам врач в Ижевске

26-й автобусный маршрут в Ижевске возобновил работу в дневное время

Продавшую пиво подростку сотрудницу магазина будут судить в Удмуртии

Перейдем к подробным новостям:

ИЖЕВЧАНЕ ЗАМЕТИЛИ СТРАННОЕ СВЕЧЕНИЕ НАД БАШНЕЙ НА ЦЕНТРАЛЬНОЙ ПЛОЩАДИ

Фото: Сергей Ланглиц

О реакции горожан на необычную подсветку здания читайте здесь.

САНАВИАЦИЯ УДМУРТИИ ВОЗОБНОВИЛА ПОЛЕТЫ

Фото: архив КП

О том, куда в первую очередь отправился вертолет после смены поставщика – читайте здесь.

В ДЕВЯТИ ИЖЕВСКИХ МАГАЗИНАХ ПРОДАВАЛИ АЛКОГОЛЬ 1 СЕНТЯБРЯ

Фото: архив КП

Какие штрафы грозят нарушителям федерального законодательства – читайте здесь.