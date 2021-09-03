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Общество3 сентября 2021 10:55

Съел пятитысячную купюру: нарушитель ПДД в Удмуртии пытался дать взятку сотруднику полиции

Попытка оказалась неудачной
Дмитрий Коренев
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Фото: Ульяна Колмогорова

Фото: Ульяна Колмогорова

Житель Удмуртии обвиняется в попытке дать мелкую взятку инспектору ДПС - так он пытался избежать административного протокола. Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, после отказа сотрудника принимать деньги и прибытия оперативно-следственной группы мужчина решил избавиться от доказательств преступления весьма своеобразным образом.

«Обвиняемый, желая скрыть следы преступления, съел денежную купюру достоинством 5 000 руб», - говорится в сообщении.

Уголовное дело по существу рассмотрят в районном суде.

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