Видео: тушившие пожары в Мордовии спасатели из Удмуртии вернутся домой

Фото: МЧС Удмуртии

45 пожарных и 6 единиц техники, которые помогали в ликвидации пожаров в Мордовии, сегодня вернутся в Удмуртию. Об этом сообщила пресс-служба регионального МЧС.

Наша аэромобильная группа трудилась в две смены.Напомним, в августе гарь от пожаров в Мордовии и соседних с ней регионах дошла до Ижевска.

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