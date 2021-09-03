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Общество3 сентября 2021 9:03

Видео: тушившие пожары в Мордовии спасатели из Удмуртии вернутся домой

В аэромобильную группировку входит 45 человек и 6 единиц техники
Дмитрий Коренев
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Фото: МЧС Удмуртии

Фото: МЧС Удмуртии

45 пожарных и 6 единиц техники, которые помогали в ликвидации пожаров в Мордовии, сегодня вернутся в Удмуртию. Об этом сообщила пресс-служба регионального МЧС.

Наша аэромобильная группа трудилась в две смены.Напомним, в августе гарь от пожаров в Мордовии и соседних с ней регионах дошла до Ижевска.

Пожарные из Удмуртии возвращаются домой из Мордовии
Видео: МЧС Удмуртии

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