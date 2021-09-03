Житель Удмуртии получил условный срок за нападение на участкового

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В Вавоже осудили 47-летнего местного жителя, обвиняемого в применении насилия к сотруднику полиции. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии, 6 июня этого года пьяный мужчина буянил в одном из магазинов райцентра.

«Прибывшие по вызову сотрудники полиции потребовали от подсудимого прекратить противоправные действия и проследовать в отделение полиции для составления протокола об административном правонарушении по ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство)», - говорится в сообщении.

Однако мужчина отреагировал на новость об административном протоколе весьма специфическим образом: он ударил участкового уполномоченного полиции кулаком в лицо.

Уголовное дело было возбуждено по части 1 статьи 318 УК РФ («Применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей»). Суд приговорил дебошира к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года.

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