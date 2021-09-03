Около 500 литров плазмы крови с антителами от ковида собрано на станции переливания в Удмуртии

Фото: pixabay.com

По состоянию на 2 сентября на Республиканской станции переливания крови в столице Удмуртии собрали 500 литров плазмы крови с антителами от коронавируса. Как сообщает пресс-служба Центра управления регионом со ссылкой на республиканский Минздрав, пока этого количества достаточно: в день пациентам требуется 15-17 литров такой крови.

«Сдавать кровь с антителами можно и нужно. Одна донация помогает спасти жизни двух-трех пациентов с коронавирусом в тяжелом и среднетяжелом состоянии», - говорится в сообщении.

Отмечается, что по всей России всего 150 пунктов принимают плазму крови с антителами к ковиду. Республиканская станция – единственный такой пункт в Удмуртии.

Донорами могут стать жители, переболевшие ковидом или поставившие прививку от полутора до трех месяцев назад. Желающие сдать кровь должны записаться по телефону 8-951-213-21-41.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

«Дефицита нет»: каждый день в Удмуртии заготавливается до 35 литров компонентов донорской крови

43 литра крови сдали доноры Удмуртии за один день