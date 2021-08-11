«Дефицита нет»: каждый день в Удмуртии заготавливается до 35 литров компонентов донорской крови

Фото: Минздрав УР

Каждый день на Республиканской станции в Удмуртии переливания заготавливается 30-35 литров компонентов крови. Как сообщает пресс-служба регионального Минздрава со ссылкой на врачей-трансфузиологов, на сегодня в республике нет дефицита донорской крови и ее компонентов.

«Доноры к нам идут активно, прием в целях профилактики коронавирусной инфекции осуществляется по предварительной записи. Ежедневно на донацию записываются 80 доноров», – рассказала пресс-службе заведующая центром организации трансфузиологической помощи Республиканской станции переливания крови Екатерина Васильева.

По ее словам, вакцинация от ковида является временным медицинским противопоказанием для сдачи крови – после нее (как и после легкой формы коронавируса) нужно подождать 30 календарных дней. Переболевшие в средней или тяжелой форме с сопутствующей вирусной пневмонией должны подождать 4 месяца.

«Чаще всего медицинские организации нуждаются в эритроцитосодержащих компонентах, эритроцитарной взвеси, плазме и тромбоцитах. Донорская кровь и ее компоненты требуются в хирургии, акушерстве и гинекологии, неонатологии, терапии», - пишет пресс-служба.

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