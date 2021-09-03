Новый детский сад появился на улице Берша в Ижевске

Фото: администрация Ижевска

2 сентября на улице Берша в Устиновском районе столицы Удмуртии торжественно открыли новый детский сад «Супердетки». Общая стоимость объекта, построенного в рамках национального проекта «Демография», составила 239 миллионов рублей.

«Мы приобрели качественное кинооборудование. Сюда будем приглашать родителей для совместного просмотра картин, соответствующих возрасту воспитанников. Наша цель – научить их выбирать правильные ленты для детского времяпрепровождения», – рассказала руководитель детского сада Наталья Бушмелева.

В образовательном комплексе оборудованы мастерские, лектории, семейный кинозал и даже детское радио. Также закуплено роботехническое оборудование. Для игр и развития детей будут использоваться интерактивные и песочные столы, бизиборды, экран и мультимедиапроектор.

«Образовательное учреждение можно воспринимать как детский дворец, потому что оно очень красиво и современно. Планировка также замечательно организована. Внутри пространства действуют современные мастерские, которые дают возможность детскому развитию. Также созданы условия, способствующие развитию родительского мастерства», – добавил депутат Государственной думы РФ Андрей Исаев.

В этот детский сад могут пойти дети с 2 до 4 лет. Семьи, получившие место, посещают учреждение с 25 августа. Каждый родитель или ребенок в выделенное ему время может, например, погулять на детской площадке или поиграть в детской комнате. Регулярные посещения помогут быстрой адаптации малышей.

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