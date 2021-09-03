Житель Ижевска выступил на шоу «Открытый микрофон» на телеканале «ТНТ»

Фото: Алена Райкова

Сегодня, 3 сентября, в 23:00 по ижевскому времени в эфир телеканала ТНТ выйдет выпуск шестого сезона проекта «Открытый микрофон» (16+). В этом шоу комики из России и стран ближнего зарубежья ведут борьбу за 3 000 000 рублей. В выпуске принял участие и 23-летний ижевский стендапер Расул Гахраманов. Жительница Ижевска Алена Райкова взяла у него короткое интервью - эксклюзивно для «Комсомолки».

- РАССКАЖИ НЕМНОГО О СЕБЕ: СКОЛЬКО ТЕБЕ ЛЕТ, ГДЕ ТЫ РОДИЛСЯ, ЧЕМ ЗАНИМАЕШЬСЯ, ГДЕ РАБОТАЕШЬ?

- Мне 23 года, родился и вырос в Ижевске. Занимаюсь юмором лет с 15. Выступать на сцене начал еще в школе, параллельно играя в КВН в школьной Удмуртской лиге. В первый же год мы со своей командой стали чемпионами студенческой лиги и получили возможность отправиться в Сочи на Международный фестиваль «КиВиН». Параллельно КВНу занимался стендапом и спустя время решил полностью посвятить себя ему.

- РАССКАЖИ, КАК ТЫ ПОПАЛ НА ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН? ЧТО БЫЛО НА КАСТИНГЕ, КАК ТУДА ПРОХОДЯТ?

- Это «открытый микрофон на ТНТ», на который приезжают комики со всей России и СНГ. Людей приезжает очень много. Они выступают перед редакторами, а затем их отбирают для дальнейшего участия. Раньше я и мои земляки уже приезжали на этот фестиваль. Так, например, на шоу «Открытый микрофон» уже попадал Вадим Малюк из Ижевска. ради реализации своих целей я переехал в Москву и плотно занялся стендапом. Честно признаюсь, в планах не было идти на открытый микрофон - просто пришла мысль о том, что раньше мне приходилось ехать 17 часов для того, чтобы выступить на фестивале и обратно уехать домой, а сейчас это все рядом, в шаговой доступности – я и решил сходить. Выступил, а на следующий день мне нужно было уезжать домой, на сессию, так как я учусь заочно в Удмуртском государственном университете. Я уехал, а мне на следующий день звонят и говорят: «можете вернуться, вы проходите дальше». И я поехал на съемки. В этом году в фестивале приняли участие 1200 человек, из них 58 прошли дальше в съемку.

Фото: Алена Райкова

- ЧТО МОЖЕШЬ РАССКАЗАТЬ ПРО «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН»? КАКИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ ОТ УЧАСТИЯ?

- Мне очень понравилось. Для меня это приятный опыт: на проекте я научился более профессиональному подходу к работе, это точно. Узнавал много нового в процессе, очень интересно было работать с продюсерами.

- КАКАЯ РАЗНИЦА МЕЖДУ СТЕНДАПОМ НА СЦЕНЕ И ВЫСТУПЛЕНИЕМ НА ТВ?

- Разница в том, что у тебя более профессиональный подход, когда ты на телевидении. от тебя больше требуют. когда я выступаю в барах и клубах, я могу более расслабленно себя вести, могу особо не готовиться, где-то импровизировать. На телевидении такое не прокатит.

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