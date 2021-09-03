Отопление в Удмуртии включат в середине сентября

Фото: Дмитрий Сурнин

Системы теплоснабжения Удмуртии готовы к зиме на 90%, запасы резервного топлива сформированы. Как сообщил своей странице в Facebook министр строительства и ЖКХ региона Дмитрий Сурнин, начать отопительный сезон в республике планируют в середине сентября.

«Есть риск, что позже начнётся отопительный период в с.Октябрьский Завьяловского района, в 20-х числах сентября. Здесь идёт замена теплотрассы, при проведении которых выявлены дополнительные объемы работ, которые и увеличили срок», - пишет Сурнин.

Не все гладко и в деревнях Падера, Большой Варыж, Ушур и Кожило Балезинского района – местные муниципалитеты затянули процедуру закупки оборудования, из-за чего отопительный сезон начнется со старыми котлами.

«Через две недели приеду в район с проверкой», - пригрозил министр.

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