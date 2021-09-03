«Читай, Ижевск!»-2021: каких гостей примет город и на какой площадке пройдет фестиваль

Фото: vk.com/chitaiizhevsk

В прямом эфире радио «Комсомольская правда-Ижевск» с заместителем директора Централизованной библиотечной системы по работе с детьми Натальей Красноперовой и писателем из Москвы, ученым Юрием Нечипоренко поговорили о гостях и интересных мероприятиях фестиваля «Читай, Ижевск!», который в этом году сменит площадку.

Подробнее – в нашем подкасте.

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