Выходца из Прибалтики задержали в Ижевске по подозрению в сбыте наркотиков

Фото: МВД Удмуртии

В столице Удмуртии задержали 34-летнего рабочего одного из ижевских предприятий. Как сообщает пресс-служба регионального МВД, уроженца одной из прибалтийских республик подозревают в незаконном сбыте наркотиков.

«При личном досмотре подозреваемого полицейские обнаружили в карманах его одежды более 30 свертков с наркотическим средством синтетического происхождения», - говорится в сообщении.

Установлено, что мужчина является курьером интернет-магазина по продаже наркотиков. Закупив запрещенные вещества в интернете, он реализовывал его через тайники на территории Ижевска.

Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 30 и части 4 статьи 228.1 УК РФ («Покушение на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере»). Подозреваемый помещен в СИЗО, ему грозит до 20 лет колонии.

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