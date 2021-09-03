Выходца из Прибалтики задержали в Ижевске по подозрению в сбыте наркотиков

Фото: МВД Удмуртии
В столице Удмуртии задержали 34-летнего рабочего одного из ижевских предприятий. Как сообщает пресс-служба регионального МВД, уроженца одной из прибалтийских республик подозревают в незаконном сбыте наркотиков.
«При личном досмотре подозреваемого полицейские обнаружили в карманах его одежды более 30 свертков с наркотическим средством синтетического происхождения», - говорится в сообщении.
Установлено, что мужчина является курьером интернет-магазина по продаже наркотиков. Закупив запрещенные вещества в интернете, он реализовывал его через тайники на территории Ижевска.
Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 30 и части 4 статьи 228.1 УК РФ («Покушение на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере»). Подозреваемый помещен в СИЗО, ему грозит до 20 лет колонии.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
Сталин, крокодил и самолет у Дворца пионеров: 7 исчезнувших памятников с улиц Ижевска
Житель Ижевска выступил на шоу «Открытый микрофон» на телеканале «ТНТ»