Директора техникума в Удмуртии оштрафовали за семерых избежавших призыва в армию студентов

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В Воткинске прокуратура проверила местный машиностроительный техникум на предмет исполнения законодательства о воинском призыве. Как сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства, по итогам проверки были выявлены серьезные нарушения.

«Установлено, что из образовательного учреждения в феврале-марте 2021 года отчислены юноши - студенты, однако соответствующая информация в двухнедельный срок в адрес Военного комиссариата не направлена», - говорится в сообщении.

Отмечается, что благодаря этому семеро отчисленных студентов смогли избежать весеннего призыва на военную службу.

Прокурорским постановлением директора техникума привлекли к административной ответственности по части 3 статьи 21.4 КоАП РФ («Несообщение сведений о гражданах, состоящих или обязанных состоять на воинском учете») и оштрафовали на 1 000 рублей.

Выявленные нарушения были устранены.

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