Гороскоп на 3 сентября для ижевчан: Тельцов ждут сплошные разочарования, а Девам и Козерогам нельзя спешить

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ОВЕН

Овны будут довольно успешны на всех фронтах, кроме личного. Вечер обещает быть насыщенным на события.

ТЕЛЕЦ

Сегодня Тельцов ждут сплошные разочарования. Есть риск, что придется отвечать за ошибки других людей.

БЛИЗНЕЦЫ

Звезды рекомендуют отбросить мысли о переезде или дальней поездке, если они у вас вдруг появятся.

РАК

В субботу звезды советуют вам поменьше отдыхать и разобраться с хвостами, накопленными за неделю.

ЛЕВ

Львов ожидает максимально спокойный и приятный день. Вечер стоит провести со второй половинкой.

ДЕВА

Есть вероятность получить горький, но бесценный опыт. Звезды рекомендуют сегодня никуда не торопиться.

ВЕСЫ

Веселый день. У Весов не будет ни секунды времени на грусть и печаль.

СКОРПИОН

Скорпионы получат прекрасную возможность развеяться и сбросить с себя оковы приевшегося быта.

СТРЕЛЕЦ

Звезды намекают на некий заговор, зреющий среди близких людей. Будьте внимательны.

КОЗЕРОГ

Козерогам, как и Девам, противопоказано спешить. Вечером возможен небольшой конфликт с кем-то из вашего близкого окружения.

ВОДОЛЕЙ

Едва ли сегодня есть кто-то счастливее Водолеев. Сумасшедшее везение сделает свое дело. Звезды советуют к этому не привыкать.

РЫБЫ

Рыбы могут забыть о покое на ближайшие сутки. С утра бытовые хлопоты будут даже приятны, однако к вечеру вы будете выть от усталости.

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