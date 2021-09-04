За последние сутки коронавирусом в Удмуртии заболели 228 человек

Фото: Амир Закиров

Оперштаб Удмуртии сообщает, что по состоянию на утро 4 сентября в Удмуртии выявлено 228 новых случаев коронавируса. В числе заболевших 47 детей до 14 лет и 38 человек старше 65 лет. К сожалению, зафиксировано 9 смертей.

278 человек выздоровели, их выписали.

6 078 человек находятся в удовлетворительном состоянии, 1 220 - в состоянии средней степени тяжести, 243 – в тяжелом состоянии.

Всего на 4 сентября в Удмуртии зарегистрирован 47 482 лабораторно подтвержденных случая коронавирусной инфекции. 38 865 человек выздоровели. За время пандемии в регионе зафиксировано 1 636 смертей.

Вакцинировано 336 712 жителей Удмуртии. Из них 299 709 прошли через оба этапа вакцинации. Однокомпонентную вакцину «Спутник Лайт» получили 26 735 человек.

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