Погода в Ижевске 4 сентября: до +14°C и дожди

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Доброе утро, Ижевск! Сегодня 4 сентября, суббота. «Комсомолка» расскажет прогноз погоды на день.

По данным сервиса Яндекс.Погода, в столице Удмуртии будет прохладно: днем максимальная температура воздуха составит +15°C, а в ночь с 4 на 5 сентября - 7°C. Утром синоптики обещают ливень, днем и вечером – небольшие дожди. Ветер утром северо-западный, днем западный, вечером юго—западный, до 4 м/с;

Солнце сядет в 19:17. Луна убывающая. Атмосферное давление ниже нормы, от 737 до 741 мм.рт.ст.

О погоде на неделю мы рассказывали здесь.

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