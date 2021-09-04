Водитель «пятерки» скончался после столкновения с грузовиком в Удмуртии

Фото: 1-й отдел УГИБДД по УР
Сегодня на 11-м километре автодороги между селом Горняк и деревней Большая Кибья Можгинского района Удмуртии произошла авария со смертельным исходом. Как сообщает 1-й отдел УГИБДД по Удмуртии, около 6:00 недалеко от деревни Карашур 30-летний водитель автомобиля ВАЗ-2105 врезался в стоящий на обочине грузовик Volvo с прицепом.
Фото: 1-й отдел УГИБДД по УР
«Водитель легкового автомобиля от полученных травм скончался на месте ДТП», - говорится в сообщении.
По факту аварии проводится проверка, устанавливаются причины и обстоятельства случившегося.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
За последние сутки коронавирусом в Удмуртии заболели 228 человек
Директора техникума в Удмуртии оштрафовали за семерых избежавших призыва в армию студентов