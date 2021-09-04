Водитель «пятерки» скончался после столкновения с грузовиком в Удмуртии

Фото: 1-й отдел УГИБДД по УР

Сегодня на 11-м километре автодороги между селом Горняк и деревней Большая Кибья Можгинского района Удмуртии произошла авария со смертельным исходом. Как сообщает 1-й отдел УГИБДД по Удмуртии, около 6:00 недалеко от деревни Карашур 30-летний водитель автомобиля ВАЗ-2105 врезался в стоящий на обочине грузовик Volvo с прицепом.

Фото: 1-й отдел УГИБДД по УР

«Водитель легкового автомобиля от полученных травм скончался на месте ДТП», - говорится в сообщении.

По факту аварии проводится проверка, устанавливаются причины и обстоятельства случившегося.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

За последние сутки коронавирусом в Удмуртии заболели 228 человек

Директора техникума в Удмуртии оштрафовали за семерых избежавших призыва в армию студентов