ТВЭЛ открыл мультимедийную выставку в Глазове

Фото: vk.com/tk_tvel

В Глазове с 1 по 5 сентября проходит мультимедийная выставка «Технологии, изменившие мир». Ее в честь своего 25-летия презентовала корпорация «ТВЭЛ». Сама выставка бесплатная, и расположена в специальном шатре перед ЛДС «Глазов Арена». С проектом уже успел ознакомиться глава Удмуртии во время своего рабочего визита в Глазов 3 сентября.

По словам директора департамента коммуникаций топливной компании «ТВЭЛ» Дарьи Озеровой, выставка покажет жителям Глазова, как человечество за короткий промежуток времени совершило рывок в развитии технологий.

«Мы привыкли к тому, что у нас в руках всегда есть мобильный телефон, навигаторы, интернет. Но так было не всегда. Атомная отрасль развивалась на пике развития технологий. И в год 25-летия топливной компании «ТВЭЛ», в год науки и технологии мы придумали проект который расскажет об истории развития технологий. Тут есть новеллы про цифровизацию, информацию, медицину, энергию – как люди топили дровами печь, как освещали дом светом свечи, как придумали электричество и что происходит сегодня. Выставка расскажет как ядерное топливо влияет на процесс эффективности атомной станции, и какой вклад сегодня приносит атомная отрасль», – пояснила Дарья Озерова.

Погрузиться в историю технологий помогает 3D-визуализация и объемный звук.

Положительно о выставке отозвался и Александр Бречалов. По его мнению, для качественной жизни Глазову нужны не только рабочие места, но и хорошие мероприятия, которые позволят городу быть интересным, удерживая тем самым молодежь, и привлекая новых людей для жизни в городе и регионе.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Мальтезе и корги: ТОП-5 дорогих щенков Ижевска

Форум местных сообществ прошел в Удмуртии