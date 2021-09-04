Президент АО «ТВЭЛ»: «Глазов должен перестать быть моногородом»

Фото: glazov-gov.ru/city

В Глазове 3 сентября впервые прошел открытый форум местных сообществ. На пресс-конференции президент АО «ТВЭЛ» Наталья Никипелова и глава Удмуртии Александр Бречалов рассказали, каким видят Глазов будущего, и что планируют менять для привлекательности города.

Как считает Наталья Никипелова, жители должны быть довольны не только работой, но и окружающей средой.

«Чтобы в моногородах было удобно и приятно жить, мы и занимаемся их развитием. Нужно, чтоб у города был постоянный приток квалифицированной рабочей силы. Но люди должны быть довольны не только работой, но и той средой, где они живут. Потому что, если у человека нет счастья в быту и ему нечем заняться вечером, он не будет эффективным сотрудником компании. Поэтому мы хотим, чтобы наши города были современными, динамичными, удобными для жизни. И мы, как бизнес, должны создать необходимую инфраструктуру, чтобы активные граждане имели возможность такую среду создать», – рассказала президент «ТВЭЛ».

Наталья Никипелова поделилась, что совместно с педагогическим институтом Глазова компания будет работать над созданием факультетов, занимающихся подготовкой металлургов.

«Вернуть молодежь в Глазов сегодня можно только хорошей средой и интересными производственными задачами, где ребята смогут себя реализовать как специалистов. Ради технологий завтрашнего дня наша молодежь и будет возвращаться. Для этого много механизмов, в том числе и механизмы территории опережающего развития. Наша задача, чтобы Глазов перестал быть моногородом. Городу нужно много разных направлений. Поэтому мы и делаем форумы, открываем новые специальности в вузах – в город должен приходить бизнес», – заверила она.

Идею поддержал глава Удмуртии Александр Бречалов.

«Сейчас уже недостаточно иметь хорошую заработную плату, также важно иметь качественную среду для жизни, потому что людям есть из чего выбрать. Вместе с «Росатомом», «ТВЭЛ» мы огромные усилия вкладываем в инфраструктуру: дороги, общественные пространства – не просто брусчатка, лавочка, а содержание, наполнение смыслом. Все те изменения, которые мы видим в инфраструктуре, – это хорошо, но зачастую у людей нет понимания, как все эти проекты приближают их к комфортной среде и счастью. Этого не происходит, если нет здорового сильного сообщества, одержимого цельными идеями. Мы помним, что проект «Горсад» начался именно с инициативы жителей. И сейчас в Глазове уже меняется настроение: люди воспринимают изменения как ответ на свой запрос. Поэтому форум сообществ – это тот самый связующий элемент между бизнесом и людьми, которое и приводит к тому, что жители начинают понимать, что все изменения для них, и меняется качество их восприятия среды и собственной жизни», – пояснил глава.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Водитель «пятерки» скончался после столкновения с грузовиком в Удмуртии

Более миллиона рублей перевела мошенникам пенсионерка в Удмуртии