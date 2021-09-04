Видео: задержание межрегионального наркокурьера в Ижевске

Фото: Сергей Грачев

В частном секторе Первомайского района столицы Удмуртии сотрудниками МВД, ДПС и бойцами спецподразделения «ГРОМ» был задержан 20-летний ижевчанин. Как сообщает пресс-служба регионального министерства внутренних дел, его подозревают в незаконном обороте наркотиков.

«В салоне автомобиля, на котором передвигался подозреваемый, полицейские обнаружили пакет, в котором находилось 500 граммов синтетического наркотического средства. Аналогичный пакет сотрудники обнаружили под обшивкой в багажнике транспортного средства», - говорится в сообщении.

Установлено, что парень является курьером интернет-магазина по продаже наркотиков. Запрещенные вещества он привез из Москвы и намеревался реализовать в Удмуртии.

Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 30 и части 5 статьи 228 УК РФ («Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере»). Подогреваемый помещен в СИЗО. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

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