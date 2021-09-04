Итоги недели в Ижевске: фотографии с 1 сентября и почти две тонны маринованных огурцов от двух осужденных

Фото: Ильяс Бекмансуров

Первая неделя осени подходит к концу. Пора подводить итоги: мы представляем главные новости по версии «Комсомолки» с 30 августа по 5 сентября одной строкой:

Отопление в Удмуртии включат в середине сентября

В Ижевске переименуют еще 15 остановок транспорта

ГУП ТПО ЖКХ Удмуртии реорганизовали

Фотофакт: автомобиль висит на тросовом ограждении в Ижевске

Для детей и беременных женщин: в Удмуртию поступило более 200 тысяч доз вакцины от гриппа

Председатель СК России Александр Бастрыкин запросил отчет о ходе расследования дела пропавшей девочки из Удмуртии

Родственников погибшего в боях за Польшу красноармейца ищут в Удмуртии

Директора техникума в Удмуртии оштрафовали за семерых избежавших призыва в армию студентов

Расписание движения трамваев изменится в Ижевске с 1 сентября

Четыре автобусных маршрута откроют для школьников в Ижевске

Первый вылет санавиации Удмуртии после смены поставщика состоялся в Игру

Съел пятитысячную купюру: нарушитель ПДД в Удмуртии пытался дать взятку сотруднику полиции

Водитель «пятерки» скончался после столкновения с грузовиком в Удмуртии

Около 500 литров плазмы крови с антителами от ковида собрано на станции переливания в Удмуртии

Фильм «Нуучча», в котором снялся уроженец Ижевска, получил Гран-при кинофестиваля в Чехии

За реабилитацию нацизма осудят отбывающего наказание в колонии жителя Ижевска

Водитель «четырки» скончался в больнице после столкновения с фургоном на трассе в Удмуртии

Лесной пожар ликвидировали в национальном парке «Нечкинский» в Удмуртии

Группу мошенников будут судить за кражу пособий по безработице в Ижевске

30 раз пожаловались жители Ижевска на качество услуг водоснабжения этим летом

Перейдем к самым резонансным новостям недели в Ижевске и Удмуртии (опять же, по нашей версии):

ФОТОГРАФИИ СО ШКОЛЬНЫХ ЛИНЕЕК В ДЕНЬ ЗНАНИЙ

Фото: Ильяс Бекмансуров

Первое сентября - важная дата в жизни абсолютно любого человека. Фоторепортаж с первоклашками из разных школ города вы можете посмотреть здесь.

2022 ГОД В УДМУРТИИ ОБЪЯВИЛИ ГОДОМ ОБРАЗОВАНИЯ

Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

О чем еще рассказал глава региона Александр Бречалов 1 сентября - читайте здесь

В УДМУРТИИ НАЧАЛАСЬ РЕВАКЦИНАЦИЯ ОТ КОРОНАВИРУСА

Фото: Амир Закиров

О событии, которого ждали куда больше людей, чем может показаться - читайте здесь

ПОЧТИ ДВЕ ТОННЫ ОГУРЦОВ ЗАМАРИНОВАЛИ ДВОЕ ОСУЖДЕННЫХ

Фото: pixabay.com

Невероятно, но факт. Что будут делать с огурцами - читайте здесь.

РЕКТОР МЕДАКАДЕМИИ ОТВЕТИЛ НА КРИТИКУ УСЛОВИЙ В ОБЩЕЖИТИИ СО СТОРОНЫ СТУДЕНТКИ

Фото: vk.com/dpizh

Проблемы действительно есть, однако руководство пытается с ними разобраться.