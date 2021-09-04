Итоги недели в Ижевске: фотографии с 1 сентября и почти две тонны маринованных огурцов от двух осужденных

Фото: Ильяс Бекмансуров
Первая неделя осени подходит к концу. Пора подводить итоги: мы представляем главные новости по версии «Комсомолки» с 30 августа по 5 сентября одной строкой:
Отопление в Удмуртии включат в середине сентября
В Ижевске переименуют еще 15 остановок транспорта
ГУП ТПО ЖКХ Удмуртии реорганизовали
Фотофакт: автомобиль висит на тросовом ограждении в Ижевске
Для детей и беременных женщин: в Удмуртию поступило более 200 тысяч доз вакцины от гриппа
Председатель СК России Александр Бастрыкин запросил отчет о ходе расследования дела пропавшей девочки из Удмуртии
Родственников погибшего в боях за Польшу красноармейца ищут в Удмуртии
Директора техникума в Удмуртии оштрафовали за семерых избежавших призыва в армию студентов
Расписание движения трамваев изменится в Ижевске с 1 сентября
Четыре автобусных маршрута откроют для школьников в Ижевске
Первый вылет санавиации Удмуртии после смены поставщика состоялся в Игру
Съел пятитысячную купюру: нарушитель ПДД в Удмуртии пытался дать взятку сотруднику полиции
Водитель «пятерки» скончался после столкновения с грузовиком в Удмуртии
Около 500 литров плазмы крови с антителами от ковида собрано на станции переливания в Удмуртии
Фильм «Нуучча», в котором снялся уроженец Ижевска, получил Гран-при кинофестиваля в Чехии
За реабилитацию нацизма осудят отбывающего наказание в колонии жителя Ижевска
Водитель «четырки» скончался в больнице после столкновения с фургоном на трассе в Удмуртии
Лесной пожар ликвидировали в национальном парке «Нечкинский» в Удмуртии
Группу мошенников будут судить за кражу пособий по безработице в Ижевске
30 раз пожаловались жители Ижевска на качество услуг водоснабжения этим летом
Перейдем к самым резонансным новостям недели в Ижевске и Удмуртии (опять же, по нашей версии):
ФОТОГРАФИИ СО ШКОЛЬНЫХ ЛИНЕЕК В ДЕНЬ ЗНАНИЙ
Фото: Ильяс Бекмансуров
Первое сентября - важная дата в жизни абсолютно любого человека. Фоторепортаж с первоклашками из разных школ города вы можете посмотреть здесь.
2022 ГОД В УДМУРТИИ ОБЪЯВИЛИ ГОДОМ ОБРАЗОВАНИЯ
Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии
О чем еще рассказал глава региона Александр Бречалов 1 сентября - читайте здесь
В УДМУРТИИ НАЧАЛАСЬ РЕВАКЦИНАЦИЯ ОТ КОРОНАВИРУСА
Фото: Амир Закиров
О событии, которого ждали куда больше людей, чем может показаться - читайте здесь
ПОЧТИ ДВЕ ТОННЫ ОГУРЦОВ ЗАМАРИНОВАЛИ ДВОЕ ОСУЖДЕННЫХ
Фото: pixabay.com
Невероятно, но факт. Что будут делать с огурцами - читайте здесь.
РЕКТОР МЕДАКАДЕМИИ ОТВЕТИЛ НА КРИТИКУ УСЛОВИЙ В ОБЩЕЖИТИИ СО СТОРОНЫ СТУДЕНТКИ
Фото: vk.com/dpizh
Проблемы действительно есть, однако руководство пытается с ними разобраться.