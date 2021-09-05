Новый собственник появился у ТРК «Столица» в Ижевске

Фото: Диля Ахмадишина

Инвестиционный фонд «Активо» стал новым собственником торгово-развлекательного комплекса «Столица» на ул. Автозаводской в Ижевске. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу фонда.

«Команда «Активо» разрабатывает новое концептуальное решение для продвижения торгового объекта на рынке, которое пройдет под слоганом «Обновляйся!», а также готовится к сотрудничеству с федеральным сетями в части продуктового ритейла. Наше предложение сейчас рассматривается тремя крупными компаниями. Работаем также с арендаторами, у нас порядка 200 партнеров по другим площадкам, которым мы тоже предложим открыть свои торговые точки в ТРК «Столица», - рассказал директор по маркетингу фонда Людмила Михайлова.

Сумму сделки не разглашают. В принятии решения участвовали около 300 пайщиков фонда, паи были переданы инвесторам.

Справка: «Столица» была введен в эксплуатацию в 2007 году. Общая площадь — 31,9 тыс. кв. м. По данным «Коммерсанта», ранее комплекс принадлежал компании DVI Group Вячеслава Каминского. Однако в дальнейшем структуры DVI Group обанкротились. В 2017 году «Альфа-банк» выкупил ТРК «Столица» за 717,5 млн руб.

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