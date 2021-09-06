Комик из Ижевска прошел в следующий этап шоу «Открытый микрофон»

Фото: Телеканал ТНТ

23-летний комик из Ижевска Расул Гахраманов стал одним из героев нового сезона стендап-шоу «Открытый микрофон» (16+) на телеканале ТНТ. Эфир с его выступлением вышел еще в пятницу, 3 сентября.

В своем монологе молодой человек шутил об отношении общества к выходцам с Кавказа, звуке духов, кредитах и доверии банков, проблемах с волосами, славе после смерти и еще много о чем.

Члены жюри, популярные стендап-комики Юлия Ахмедова, Иван Абрамов, Нурлан Сабуров и Алексей Щербаков, похвалили его и отправили в комнату ожидания.

В финале выпуска в свою команду его взял Алексей Щербаков и Расул продолжит участие в проекте.

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