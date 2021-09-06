За последние сутки коронавирусом в Удмуртии заболели 226 человек

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Оперштаб Удмуртии сообщает, что по состоянию на утро 6 сентября в Удмуртии выявлено 226 новых случаев коронавируса. В числе заболевших 23 ребенка до 14 лет и 48 человек старше 65 лет. К сожалению, зафиксировано 10 смертей.

283 человека выздоровели, их выписали.

5 833 человека находятся в удовлетворительном состоянии, 1 290 - в состоянии средней степени тяжести, 254 – в тяжелом состоянии.

Всего на 6 сентября в Удмуртии зарегистрирован 47 933 лабораторно подтвержденных случая коронавирусной инфекции. 39 459 человека выздоровели. За время пандемии в регионе зафиксировано 1 657 смертей.

Вакцинировано 336 712 жителей Удмуртии. Из них 299 709 прошли через оба этапа вакцинации. Однокомпонентную вакцину «Спутник Лайт» получили 26 735 человек.

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