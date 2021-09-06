«Зенит-Ижевск» вновь потерпел поражение в матче второго дивизиона

Фото: vk.com/fczenitizhevsk

Накануне, 5 сентября, ижевский «Зенит» в Новотроицке в очередном матче Футбольной национальной лиги II встречался с местным ФК «Носта». Команда из Удмуртии уступила соседу по турнирной таблице со счетом 1:0.

В ходе встречи судья удалил игрока ижевской команды Артема Сапова (он получил две желтые карточки). В начале второго тайма хозяева открыли счет благодаря пенальти, реализованному Никитой Теленкиным.

Печальная серия поражений «Зенита» во втором дивизионе длится уже 8 матчей – с нулем очков команда по-прежнему остается на последнем месте в турнирной таблице.

Следующий матч ижевчане проведут дома – в город приедет ФК «Новосибирск».

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