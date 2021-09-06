Участок объездной дороги под Ижевском отремонтировали

Протяженность отремонтированного участка составила 9 километров 786 метров. Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Ремонт участка объездной дороги от автодороги «Ижевск – Аэропорт» до автодороги «Ижевск-Воткинск» протяженностью 9 километров 786 метров завершен. Как сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии, приемная комиссия уже проверила качество выполненных работ.

«Участок дороги строился в 2006 году как восточный обход Ижевска. Он позволял разгрузить дороги столицы от грузового транзитного транспорта и со своей функцией он прекрасно справлялся. Однако возросшая интенсивность движения и ремонт только в рамках содержания сделали свое дело - трасса пришла в ненормативное состояние, кратно увеличилось количество обращений граждан, - приводит пресс-служба слова председателя правительства региона Ярослава Семенова.

На объекте, построенном за счет средств инициированного президентом страны Владимиром Путиным нацпроекта «Безопасные качественные дороги», уложили два слоя асфальтобетона. Отмечается, что асфальтобетон произведен по новым ГОСТам.

«Это современные износостойкие материалы: нижний слой А-11, верхний – ЩМА-16», - говорится в сообщении.

В ходе ремонта отсыпали и укрепили дорожные обочины, выровняли уклоны. Удалось отремонтировать не только саму дорогу, но и мост через Позимь и один скотопрогон, а также 11 водопропускных труб и 45 водосборных сооружений с гасителями. Кроме того, установлено 78 дорожных знаков.

«Несмотря на дождливую погоду, мы выезжаем на объекты ремонта БКД. В дождь еще лучше видно, где и как выполнены работы. В частности, это касается вопроса водоотведения. Мы проехали по всему участку ремонта. Дорожное полотно отремонтировано хорошо, материалы и керны прошли все лабораторные испытания и соответствуют требованиям ГОСТ. По отведению воды здесь тоже все продумано, - высказался глава исполкома ОНФ в Удмуртии Андрей Цаплин. - Поэтому можно сказать, что в рамках контракта по ремонту дороги работы выполнены на достойном уровне».

Власти обещают, что всего в этом сезоне в рамках нацпроекта обновят 111 автодорог протяженностью 139,5 км, причем 38 из них уже отремонтировали и сдали.

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