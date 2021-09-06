Бывшего заместителя главрача РКИБ Марину Петренко назначили замминистра здравоохранения Удмуртии

Профессиональный стаж Петренко в медицинской сфере составляет 33 года. Фото: Сергей Грачев
Бывший заместитель главного врача Республиканской клинической инфекционной больницы Марина Петренко назначена заместителем министра здравоохранения Удмуртии. Как сообщает пресс-служба регионального ведомства, на новом посту она трудится с 3 сентября.
«В ведении Марины Петренко будут находиться вопросы организации медицинской помощи взрослому и детскому населению Удмуртской Республики, обеспечение лекарственными препаратами, обеспечение работы ковид-центров, вопросы вакцинации», - говорится в сообщении.
ДОСЬЕ КП:
Петренко Марина Витальевна родилась в 1972 году в Ижевске в семье врачей. В 1995 году закончила Саратовский государственный медицинский университет по специальности «лечебное дело», интернатуру прошла по специальности «врач-инфекционист». Профессиональный стаж – 33 года
С 1988 году начала работу с должности санитарки, медсестры. С 1993 по 1998 годы служила военным врачом.
С 1999 года работала в БУЗ УР «Республиканская клиническая инфекционная больница» на следующих должностях (в хронологическом порядке): врач-инфекционист, заведующая отделением, заместитель главного врача по медицинской части
Награды и заслуги:
- Заслуженный работник здравоохранения Удмуртской республики;
- Почетная грамота Президента РФ;
- Почетная грамота Госсовета УР;
- Почетная грамота Минздрава УР.
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