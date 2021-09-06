Начальник управления вневедомственной охраны войск национальной гвардии сменился в Удмуртии

Юрий Соковиков Фото: 18.rosguard.gov.ru

В Удмуртии сменился начальник регионального управления вневедомственной охраны ВНГ России. Как сообщает пресс-служба Росгвардии по республике, на пост главы заступил полковник полиции Юрий Соковиков.

ДОСЬЕ КП:

Соковиков Юрий Александрович родился в 1977 году в Ижевске. Службу в органах внутренних дел начал в 1996 году. Образование высшее, в 2000 году закончил Московский юридический институт МВД России.

С 2013 по 2021 гг. – начальник отдела организации объектов подлежащих обязательной охране Управления вневедомственной охраны МВД по Удмуртской Республике.

Награды:

- медаль ВНГ РФ «За проявленную доблесть» III степени;

- медали МВД РФ «За отличие в службе» III,II,I степеней;

- нагрудный знак «Заслуженный работник правоохранительных органов Удмуртской Республики»;

- нагрудный знак МВД РФ «За верность долгу»;

- нагрудный знак МВД РФ «За отличную службу».

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