Три человека погибли в пожарах в Ижевске за выходные

Фото: СУ СКР по УР

В столице Удмуртии следователи проводят проверки по факту гибели двух мужчин и женщины в результате пожаров, которые случились в городе в минувшие выходные. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Удмуртии.

Фото: СУ СКР по УР

«По данным проверки, 4 сентября около 3 часов произошло возгорание в нежилом доме по улице Серова в Ижевске. После тушения пожара обнаружено тело мужчины с термическим повреждениями. Предположительным источником пожара явился костер, разведенный в доме», – говорится в сообщении.

Кроме того, 5 сентября около 9 часов утра загорелся заброшенный дом на улице Красной. Отмечается, что в результате пожара погибли мужчина и женщина.

«Предположительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнем при курении в состоянии алкогольного опьянения», – сообщает пресс-служба.

В рамках доследственной проверки осмотрено место происшествия, назначены судебно-медицинские и пожаро-технические экспертизы, опрашиваются очевидцы. Устанавливаются личности погибших и обстоятельства случившегося.

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