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Происшествия6 сентября 2021 11:28

Три человека пострадали после столкновения «Гранты» с трактором в Удмуртии

Водитель легковушки не соблюдала безопасную дистанцию до «Беларуса»
Дмитрий Коренев
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Фото: 1-й отдел УГИБДД по Удмуртии

Фото: 1-й отдел УГИБДД по Удмуртии

Накануне, 5 сентября, на 1 километре автодороги «Абдэс – Урдэс – Старая Монья» в Удмуртии произошло ДТП с тремя пострадавшими. Как сообщает 1-й отдел УГИБДД по Удмуртии, около 10:50 27-летняя водитель автомобиля «Lada Granta», не соблюдавшая безопасную дистанцию до ехавшего впереди трактора «Беларус» с прицепом, врезалась в его заднюю часть.

«В результате ДТП водитель автомобиля «Lada Granta» и два её пассажира, 22-летний молодой человек и 25-летняя девушка, получили телесные повреждения», - говорится в сообщении.

Госавтоинспекция напоминает водителям о важности соблюдения безопасной дистанции до транспортного средства, которое движется впереди или сбоку.

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