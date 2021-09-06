Двоих студентов техникума задержали в Удмуртии с крупной партией наркотиков

Фото: Сергей Грачев

В Сарапуле расследуется уголовное дело в отношении двух несовершеннолетних жителей Киясовского района. Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Удмуртии, двух студентов одного из техникумов в возрасте 16 и 17 лет обвиняют в незаконном обороте наркотиков в крупном размере.

«По данным следствия, 2 сентября 2021 года в лесопосадке по улице Гагарина в Сарапуле сотрудники полиции в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по выявлению и пресечению преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств задержали двух студентов одного из Сарапульских техникумов, имевших при себе наркотическое вещество в крупном размере», - говорится в сообщении.

Задержанные пояснили, что они являются закладчиками магазина по продаже наркотиков.

Уголовное дело возбуждено по части 4 статьи 228.1 УК РФ. В рамках расследования допрашиваются свидетели, назначены необходимые экспертизы. Оба обвиняемых заключены под стражу. Им грозит до 20 лет лишения свободы.

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