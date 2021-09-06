У пенсионерки из Ижевска украли 11 тысяч рублей под предлогом выплаты за прививку от коронавируса

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В столице Удмуртии возбуждено уголовное дело по факту хищения денежных средств с банковского счета 60-летней ижевчанки. Как сообщает пресс-служба МВД по региону, пенсионерке позвонил «сотрудник банка» и сообщил, что ей полагается дополнительная выплата за поставленную прививку от коронавируса, однако для ее получения необходимо уточнить банковские реквизиты.

«Потерпевшая сообщила звонившему данные своей банковской карты, после чего с ее банковского счета были похищены 11.000 рублей», - говорится в сообщении.

Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 158 УК РФ («Кража, совершенная с банковского счета»).

МВД Удмуртии вновь напоминает гражданам, что у банков есть все необходимые данные для совершения социальных выплат и переводов по госпрограммам.

«Ни под каким предлогом не передавайте посторонним данные своих банковских счетов и карт. Будьте бдительны при общении с незнакомыми вам людьми, особенно если от них поступают различные предложения о выплатах и компенсациях. Ни в коем случае не реагируйте на подобные телефонные и смс-сообщения», - просит пресс-служба ведомства.

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