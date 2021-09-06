Уроженец Ижевска Сергей Гилев сыграл в сериале «Контакт»

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9 сентября на стриминговой платформе PREMIER выйдет первая серия отечественного проекта «Контакт» (18+). Одну из ролей в девятисерийной драме сыграл уроженец Ижевска, актер театра и кино Сергей Гилев – его персонажа зовут Макар.

По задумке создателей, сериал должен помочь установлению «контакта» между разными поколениями зрителей. Старшие могут вспомнить свою юность и подростковые проблемы, а младшие убедятся, что лучше прислушаться к родительскому опыту, чем наступать на расставленные жизнью грабли.

Вскоре новая драма выйдет и на телеканале ТНТ.

Напомним, бывший ведущий ижевского радио «Адам» (104,7 ФМ, 12+) Сергей Гилев приобрел известность после выхода сериала «Чики» с его участием - в одном из своих постов актера отметил Юрий Дудь. В октябре 2020 года Гилев был номинирован на премию GQ в номинации «Человек года». Кромет того, Сергей снимался в сериалах «Хрустальный», «Пассажиры», а также в восьмисерийном проекте по роману Алексея Иванова «Пищеблок».

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