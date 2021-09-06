Ограничения проезда на улицах К.Либкнехта и Орджоникидзе в Ижевске продлили

Фото: Сергей Грачев

Завтра, 7 сентября, до 23:00 между домом №69 на улице К. Либкнехта и домом №32 на улице Орджоникидзе, а также на улице Орджоникидзе между домами №39 и №41А в Ижевске по-прежнему будет перекрыто движение транспорта. Как сообщает пресс-служба регионального филиала ПАО «Т Плюс», здесь проводится ремонт теплосети.

«3 сентября на данном участке энергетики выявили дефект теплосети и начали мероприятия по его устранению. В ходе проведения работ было обнаружено ещё одно повреждение и принято решение о замене участка трубопровода и продлении работ», - говорится в сообщении.

В общей сложности планируется заменить 12 метров труб диаметром 500 мм. Отмечается, что трубы будут перекладывать под трамвайными путями на улице Орджоникидзе. Обещают, что на режим работы электротранспорта это никак не повлияет.

Пресс-служба компании приносит горожанам извинения за временные неудобства.

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