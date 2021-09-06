Министр просвещения России побывал в новой школе на улице Ильфата Закирова в Ижевске

Фото: администрация Ижевска

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов во время визита в Удмуртию высоко оценил решение об объявлении 2022 года в республике Годом образования и поблагодарил руководство Удмуртии за уделяемое этой сфере внимание. Руководитель ведомства прибыл сегодня в республику и посетил новое здание школы №74 на ул. Ильфата Закирова в Ижевске.

- Строятся новые школы, это очень важно. Немногие знают, как непросто далось решение по выделению средств на эту школы, но Александр Владимирович очень активно занимался этим вопросом. Действительно здесь она была очень нужна, уверен жители микрорайона очень рады ее появлению. Школы и дальше будут строиться, но со следующего года по поручению президента России Владимира Путина запускается беспрецедентная масштабная программа капитального ремонта школ. Об этом сегодня на встрече говорили и учителя и директора школ. Есть школы, построенные 20, 30, 40 лет назад, которые требуют сейчас ремонт. Порядка 7,3 тысяч по стране будут отремонтированы, в том числе 3 тыс. за 2022-2023 годы. Мы получили и списки школ Удмуртии, которые также требуют ремонта, - рассказал министр просвещения РФ.

Глава Удмуртии Александр Бречалов отметил, что в республике продолжается программа “Большой ремонт”, которая уже позволила провести ремонт кровли, провести ремонт в целом ряде школ и детских садов. Это программа будет продолжена.

К этому учебному году в республике открылись четыре новые школы, до конца года планируется завершить работы в школе на ул. Берша.

- В Ижевске школы не строились с 1999 по 2017 год, и мы двигались к такому логистическому коллапсу. Благодаря поддержке министра просвещения, участию депутатов Госдумы сейчас мы набрали неплохой темп по строительству школ. Очень долгожданные школы строятся в Пычанках и Ягуле Завьяловского района, далее Сарапул, Можга, в следующем году будем открывать новую школу в Воткинске, - рассказала глава Удмуртии.

Он добавил, что в зависимости от ситуации и возможностей участия республики в различных федеральных проектах, планы по строительству школ могут корректироваться.

На встрече с представителями сферы образования прозвучал вопрос о проведении ремонта и в центрах дополнительного образования и детских лагерях. Министр отметил, что сейчас в России, и в Удмуртии в том числе, открываются новые учреждения допобразования - Кванториумы, ИТ-кубы, Точки роста, но пообещал проработать вопрос и по другим существующим помещениям, а также лагерям, которым также требуется ремонт.

Александр Бречалов отметил, что решить проблему можно с привлечением предпринимателей, в том числе на условиях государственно-частного партнерства. По его словам, в республике есть примеры, когда предприятия в сельской местности помогали в финансировании социально важных проектов, в том числе связанных с дополнительным образованием детей. Республика в свою очередь оказывает серьезную поддержку бизнесу.

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