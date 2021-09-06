На 10% повысят оклад учителям в Удмуртии

Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Всем учителям Удмуртии увеличат окладную часть заработной платы на 10%. Об этом в ходе встречи с министром просвещения России Сергеем Кравцовым 1 сентября рассказал глава республики Александр Бречалов. Встреча при участии учителей, директоров и других работников сферы образования региона проходила в новом корпусе ижевской школы №74 на улице Ильфата Закирова.

«Мы приняли решение с 1 сентября, несмотря на все сложности с бюджетом, повысить окладную часть на 10%. Это именно республиканское решение. Конечно и дальше будем вас в этом отношении поддерживать»,- сообщил Бречалов.

Данное решение было высоко оценено Сергеем Кравцовым. По его словам, федеральные власти также обсуждают вопросы повышения заработной платы учителей.

«Это непростое, но правильное решение. В свою очередь сейчас мы с депутатами Госдумы обсуждаем совершенствование системы оплаты для учителей, чтобы это была единая система, справедливая, чтобы не было такой большой разницы в размере оплаты труда учителей в разных регионах. С депутатами Думы нового созыва в этом году нужно будет этот вопрос решить,- отметил министр.

Также Кравцов напомнил о поручении президента страны Владимира Путина, согласно которому с этого года дополнительные выплаты будут получать не только школьные классные руководители, но и кураторы групп в ссузах.

Кроме того, министр отметил важность принятых депутатами Госдумы поправок в законодательство, которые освобождают учителей от составления программ и дополнительной бумажной работы (согласно поправкам, федеральное Минпросвещения будет разрабатывать единые программы по каждому предмету, при этом никто не запрещает учителям вносить в программу изменения или разрабатывать собственную).

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