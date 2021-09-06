Коуч и известный блогер Вера Вандербера: как продвигать себя в соцсетях

Фото: архив КП

Как стать востребованным экспертом через соцсети, почему важно продвигать личный бренд и всегда ли гневные комментарии - плохо? Об этом расскажет известный блогер Вера Трефилова в новом выпуске программы «Комьюнити 107.6» на радио «КП - Ижевск».

Запись подкаста вы можете прослушать ниже.

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