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Общество6 сентября 2021 17:30

Коуч и известный блогер Вера Вандербера: как продвигать себя в соцсетях

Новый выпуск программы «Комьюнити 107.6» на радио «КП - Ижевск»
Мария Шилова
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Фото: архив КП

Фото: архив КП

Как стать востребованным экспертом через соцсети, почему важно продвигать личный бренд и всегда ли гневные комментарии - плохо? Об этом расскажет известный блогер Вера Трефилова в новом выпуске программы «Комьюнити 107.6» на радио «КП - Ижевск».

Запись подкаста вы можете прослушать ниже.

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