Гороскоп на 7 сентября для ижевчан: Девам пора отдохнуть, а Козерогам стоит разобраться в себе

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ОВЕН

Великолепный день во всех отношениях. Овны сегодня на высоте. Стоит воспользоваться благоприятным периодом для достижения самых высоких результатов.

ТЕЛЕЦ

Тельцам звезды советуют не расстраиваться по мелочам. С утра неудач будет сильно больше, чем побед, – но это временная история.

БЛИЗНЕЦЫ

Не самый удачный день на работе. Планировать что-либо бесполезно, поэтому звезды рекомендуют сделать ставку на импровизацию: так есть вероятность, что у вас хоть что-нибудь получится.

РАК

У Раков сегодня будет достаточно поводов погрустить. Звезды советуют не отчаиваться и продолжать двигаться вперед.

ЛЕВ

Львов ожидают глобальные изменения на личном фронте. Они пока даже не представляют, насколько сильно изменится их жизнь в ближайшее время.

ДЕВА

Девы получат возможность отдохнуть, и отказываться от нее звезды крайне не рекомендуют.

ВЕСЫ

Весам сегодня противопоказано спешить. Каждый шаг нужно выверять до миллиметра.

СКОРПИОН

Скорпионам придется много работать. Немалая часть усилий будет затрачена впустую. Этого можно избежать, обратившись за помощью к родным, близким или коллегам (а лучше ко всем сразу).

СТРЕЛЕЦ

Для Стрельцов вторник будет скорее удачным. Звезды рекомендуют обратить внимание на здоровье сердечно-сосудистой системы.

КОЗЕРОГ

Перед Козерогами сегодня нет никаких преград, кроме тех, что сидят у них в голове. Вам стоит разобраться в себе.

ВОДОЛЕЙ

Вас ждет восхитительный вечер: вы будете сполна вознаграждены за свои труды.

РЫБЫ

Рыбам стоит забыть о покое и отдыхе на ближайшие сутки (а возможно, и на более долгий срок). У вас непростой период, но звезды прямо говорят о том, что вы справитесь.

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