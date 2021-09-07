7 сентября в Ижевске ожидаются небольшие дожди и не более +11°С

Днем в Ижевске возможны дожди Фото: pixabay.com

Доброе утро, Ижевск! Осенняя дождливая погода прочно воцарилась в столице Удмуртии. Подробнее о прогнозе на вторник расскажет «Комсомолка».

Как сообщает гидрометцентр России, днем 7 сентября в Ижевске будет облачно с прояснениями. Временами пройдут небольшие дожди. Температура воздуха составит около +11°С. Ветер юго-западный, 4 м/с.

Ночь будет немного теплее предыдущей – до +5°С. Направление и скорость ветра не изменятся. Снова возможен небольшой дождь.

Желаем вам отличного дня!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

- Погода на неделю в Ижевске: пасмурно и дождливо

- Гороскоп на 7 сентября для ижевчан: Девам пора отдохнуть, а Козерогам стоит разобраться в себе