7 сентября в Ижевске ожидаются небольшие дожди и не более +11°С

Днем в Ижевске возможны дожди Фото: pixabay.com
Доброе утро, Ижевск! Осенняя дождливая погода прочно воцарилась в столице Удмуртии. Подробнее о прогнозе на вторник расскажет «Комсомолка».
Как сообщает гидрометцентр России, днем 7 сентября в Ижевске будет облачно с прояснениями. Временами пройдут небольшие дожди. Температура воздуха составит около +11°С. Ветер юго-западный, 4 м/с.
Ночь будет немного теплее предыдущей – до +5°С. Направление и скорость ветра не изменятся. Снова возможен небольшой дождь.
Желаем вам отличного дня!
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