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Общество7 сентября 2021 5:36

7 сентября в Ижевске ожидаются небольшие дожди и не более +11°С

Рассказываем о погоде на день
Екатерина АРДАШЕВА
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Днем в Ижевске возможны дожди Фото: pixabay.com

Днем в Ижевске возможны дожди Фото: pixabay.com

Доброе утро, Ижевск! Осенняя дождливая погода прочно воцарилась в столице Удмуртии. Подробнее о прогнозе на вторник расскажет «Комсомолка».

Как сообщает гидрометцентр России, днем 7 сентября в Ижевске будет облачно с прояснениями. Временами пройдут небольшие дожди. Температура воздуха составит около +11°С. Ветер юго-западный, 4 м/с.

Ночь будет немного теплее предыдущей – до +5°С. Направление и скорость ветра не изменятся. Снова возможен небольшой дождь.

Желаем вам отличного дня!

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