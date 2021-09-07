12-летнюю девочку, пересекавшую дорогу вне пешеходного перехода, сбил водитель «Гранты» в Ижевске

Ребенка сбили на улице Клубной в Ижевске Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

В субботу, 4 сентября, на улице Клубной в Ижевске произошло ДТП с участием несовершеннолетнего. Как сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии, около 14:51 40-летний водитель автомобиля «Лада Гранта» совершил наезд на 12-летнюю девочку.

Сообщается, что ребенок пересекал проезжую часть вне пешеходного перехода в зоне его видимости. Девочка получила травмы.

Госавтоинспекция МВД по Удмуртии напоминает пешеходам, что переходить дорогу нужно в зоне пешеходного перехода.

Отметим, что за прошлую неделю, с 30 августа по 5 сентября, в ДТП на дорогах республики при разных обстоятельствах пострадало пятеро детей.

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