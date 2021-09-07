Две площадки для выгула собак появятся в Ижевске в 2021 году

Строительство одной из площадок уже началось Фото: pixabay.com

Строительство площадки для выгула домашних питомцев началось возле сквера оружейника Драгунова в Ижевске, об этом сообщает пресс-служба города.

Площадку организуют по просьбам жителей. Ее размер составит 600 кв. м. На огороженной в целях безопасности жителей территории установят оборудование для дрессировки, скамейки и мусорные урны. Строительство объекта обещают завершить до 10 октября.

Вторая площадка для выгула собак появится в этом году в микрорайоне на улице Берша, ее площадь составит около 700 кв. м.

Стоимость строительства двух этих объектов составляет 2,6 млн рублей, средства выделены из муниципального бюджета.

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