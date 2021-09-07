Прокуратура проверит, соблюдаются ли в Удмуртии права студентов при заселении в общежитие

Также в Удмуртии проверят законность сбора благотворительных взносов со студентов
Фото: Алена Селезнева
В сентябре 2021 года общежития университетов и колледжей Удмуртии проверит местная прокуратура, об этом сообщает пресс-служба ведомства на официальном сайте.
Цель проверок – выяснить, все ли права обучающихся на предоставление жилых помещений в общежитиях соблюдаются. Надзорные мероприятия позволят дать оценку случаям отказа студентам в проживании, особенно в случае детей-сирот и инвалидов.
Также прокуратура проверит законность приема благотворительных пожертвований при решении вопроса о заселении в общежития.
Напомним, неделю назад первокурсница медицинской академии в Ижевске пожаловалась на то, что ее заселили в непригодную для проживания комнату. Состояние общежития прокомментировал ректор вуза.
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