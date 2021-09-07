За последние сутки коронавирусом в Удмуртии заболели 224 человека

Фото: Амир Закиров

Оперштаб Удмуртии сообщает, что по состоянию на утро 7 сентября в Удмуртии выявлено 224 новых случая коронавируса. В числе заболевших 13 детей до 14 лет и 35 человек старше 65 лет. К сожалению, зафиксировано 11 смертей.

135 человек выздоровели, их выписали.

5 945 человек находятся в удовлетворительном состоянии, 1 251 - в состоянии средней степени тяжести, 259 – в тяжелом состоянии.

Всего на 7 сентября в Удмуртии зарегистрирован 48 157 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. 39 594 человека выздоровели. За время пандемии в регионе зафиксировано 1 668 смертей.

Вакцинировано 363 447 жителей Удмуртии. Из них 299 709 прошли через оба этапа вакцинации. Однокомпонентную вакцину «Спутник Лайт» получили 26 735 человек.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Последние новости Ижевска на утро 7 сентября 2021 года: новый замминистра здравоохранения Удмуртии и гибель трех человек в пожарах

Две площадки для выгула собак появятся в Ижевске в 2021 году