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Здоровье7 сентября 2021 8:27

За последние сутки коронавирусом в Удмуртии заболели 224 человека

Свежая статистика от удмуртского оперштаба на 7 сентября
Дмитрий Коренев
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Фото: Амир Закиров

Фото: Амир Закиров

Оперштаб Удмуртии сообщает, что по состоянию на утро 7 сентября в Удмуртии выявлено 224 новых случая коронавируса. В числе заболевших 13 детей до 14 лет и 35 человек старше 65 лет. К сожалению, зафиксировано 11 смертей.

135 человек выздоровели, их выписали.

5 945 человек находятся в удовлетворительном состоянии, 1 251 - в состоянии средней степени тяжести, 259 – в тяжелом состоянии.

Всего на 7 сентября в Удмуртии зарегистрирован 48 157 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. 39 594 человека выздоровели. За время пандемии в регионе зафиксировано 1 668 смертей.

Вакцинировано 363 447 жителей Удмуртии. Из них 299 709 прошли через оба этапа вакцинации. Однокомпонентную вакцину «Спутник Лайт» получили 26 735 человек.

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