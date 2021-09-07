Последние новости Ижевска на утро 7 сентября 2021 года: новый замминистра здравоохранения Удмуртии и гибель трех человек в пожарах

Рассказываем о главных новостях минувшего дня Фото: Амир Закиров

Доброе утро, Ижевск! На календаре вторник, 7 сентября. Сегодня днем ожидается температура до +11°С и небольшой дождь. Желаем всем удачного дня и предлагаем почитать новости на утро 7 сентября одной строкой:

- Почетную грамоту Удмуртии получила директор медиагруппы «Центр» Анастасия Власова

- На 10% повысят оклад учителям в Удмуртии

- Сочи стал самым популярным туристическим направлением для жителей Удмуртии

- Ограничения проезда на улицах К.Либкнехта и Орджоникидзе в Ижевске продлили

- Уроженец Ижевска Сергей Гилев сыграл в сериале «Контакт»

- Набережную в новом микрорайоне Ижевска подтопило из-за деятельности бобров

- Комик из Ижевска прошел в следующий этап шоу «Открытый микрофон» на ТНТ

А теперь к главным новостям:

НОВЫЙ ЗАММИНИСТРА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Профессиональный стаж Петренко в медицинской сфере составляет 33 года Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Марина Петренко, занимавшая в Ижевске пост заместителя главного врача РКИБ, назначена замминистра здравоохранения Удмуртии. Она будет заниматься вопросами организации медицинской помощи, обеспечения препаратами, работы ковид-центров и вакцинации.

ТРИ СМЕРТИ В ПОЖАРАХ

Два пожара стали причиной гибели трех людей Фото: пресс-служба СУ СКР по Удмуртии

4 и 5 сентября в Ижевске произошли возгорания в двух заброшенных домах. Пожары привели к гибели трех человек: двух мужчин и женщины.

ВИЗИТ МИНИСТРА ПРОСВЕЩЕНИЯ В ИЖЕВСКУЮ ШКОЛУ

Новая школа открылась в Ижевске Фото: пресс-служба администрации Ижевска

Министр просвещения России Сергей Кравцов побывал в Ижевске, поддержал решение объявить 2022 год в Удмуртии Годом образования и посетил новую школу на улице Ильфата Закирова.

РЕМОНТ ОБЪЕЗДНОЙ

Протяженность отремонтированного участка составила 9 километров 786 метров. Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

В Ижевске завершили ремонт утратившего нормативное состояние участка объездной дороги протяженностью девяти километров.

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