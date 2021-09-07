Последние новости Ижевска на утро 7 сентября 2021 года: новый замминистра здравоохранения Удмуртии и гибель трех человек в пожарах

Рассказываем о главных новостях минувшего дня
Фото: Амир Закиров
Доброе утро, Ижевск! На календаре вторник, 7 сентября. Сегодня днем ожидается температура до +11°С и небольшой дождь. Желаем всем удачного дня и предлагаем почитать новости на утро 7 сентября одной строкой:
- Почетную грамоту Удмуртии получила директор медиагруппы «Центр» Анастасия Власова
- На 10% повысят оклад учителям в Удмуртии
- Сочи стал самым популярным туристическим направлением для жителей Удмуртии
- Ограничения проезда на улицах К.Либкнехта и Орджоникидзе в Ижевске продлили
- Уроженец Ижевска Сергей Гилев сыграл в сериале «Контакт»
- Набережную в новом микрорайоне Ижевска подтопило из-за деятельности бобров
- Комик из Ижевска прошел в следующий этап шоу «Открытый микрофон» на ТНТ
А теперь к главным новостям:
НОВЫЙ ЗАММИНИСТРА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Профессиональный стаж Петренко в медицинской сфере составляет 33 года
Фото: Сергей ГРАЧЕВ
Марина Петренко, занимавшая в Ижевске пост заместителя главного врача РКИБ, назначена замминистра здравоохранения Удмуртии. Она будет заниматься вопросами организации медицинской помощи, обеспечения препаратами, работы ковид-центров и вакцинации.
ТРИ СМЕРТИ В ПОЖАРАХ
Два пожара стали причиной гибели трех людей Фото: пресс-служба СУ СКР по Удмуртии
4 и 5 сентября в Ижевске произошли возгорания в двух заброшенных домах. Пожары привели к гибели трех человек: двух мужчин и женщины.
ВИЗИТ МИНИСТРА ПРОСВЕЩЕНИЯ В ИЖЕВСКУЮ ШКОЛУ
Новая школа открылась в Ижевске Фото: пресс-служба администрации Ижевска
Министр просвещения России Сергей Кравцов побывал в Ижевске, поддержал решение объявить 2022 год в Удмуртии Годом образования и посетил новую школу на улице Ильфата Закирова.
РЕМОНТ ОБЪЕЗДНОЙ
Протяженность отремонтированного участка составила 9 километров 786 метров. Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии
В Ижевске завершили ремонт утратившего нормативное состояние участка объездной дороги протяженностью девяти километров.
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