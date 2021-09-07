Дополнительную парковку обустроят в Ижевске у зоопарка и парка Кирова

Фото: архив КП

В столице Удмуртии у зоопарка со стороны парка Кирова в 2022 году обустроят новую парковку. Как сообщил на своей странице «ВКонтакте» городской глава Олег Бекмеметьев, она будет предназначена для посетителей зоопарка и завода «Купол».

«Сегодня провели совещание с руководителями зоопарка и завода «Купол». Принято решение обустроить парковочные места слева от входа в зоопарк, разместив их ближе к ограждению, чтобы сохранить деревья, растущие вдоль улицы Песочной», – говорится в сообщении.

Отмечается, что в проекте, который находится в стадии разработки, будет учтено расположение подземных коммуникаций, запланирована установка дополнительных опор освещения, а также продумана организация заезда с проезжей части.

«Вопрос с парковкой очень актуален – зоологический парк в Ижевске посещают горожане и гости столицы Удмуртии, свои автомобили вдоль дороги оставляют и заводчане», – пишет градоначальник.

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