Водитель «девятки» сбил 74-летнюю пенсионерку на пешеходном переходе в Ижевске

Фото: 1-й отдел УГИБДД по УР

Накануне, 6 сентября, напротив дома № 47 по улице Сабурова в Ижевске произошло ДТП с пострадавшей пенсионеркой. Как сообщает 1-й отдел УГИБДД по Удмуртии, около 18:00 22-летний водитель ВАЗ-2109 сбил 74-летнюю женщину, которая пересекала дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Отмечается, что молодой человек не имел водительских прав.

Фото: 1-й отдел УГИБДД по УР

«В результате ДТП женщина-пешеход получила травмы. Автомобиль помещен на специализированную стоянку, в отношении водителя автомобиля составлены административные материалы, проводится расследование», – говорится в сообщении.

Госавтоинспекция напоминает, что за управление автомобилем без водительских прав предусмотрен штраф в размере от 5 до 15 тысяч рублей. Собственнику авто, передавшему управление лицу без водительских прав, грозит штраф в размере 30 тысяч рублей.

«Уважаемые пешеходы! На нерегулируемых переходах пешеходы могут выходить на проезжую часть после того, как оценят расстояние до приближающего транспортного средства и убедятся, что переход для них будет безопасен», – напоминает ведомство.

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