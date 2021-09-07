За пьяное убийство и попытку изнасилования будут судить жителя Ижевска

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В столице Удмуртии завершено расследование уголовного дела в отношении 38-летнего ижевчанина. Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Удмуртии, его обвиняют в убийстве и покушении на изнасилование.

«Следствием установлено, что в ночь с 3 на 4 июля 2021 года обвиняемый и его брат пришли в гости к знакомому брата. Мужчины намеревались употребить в его квартире спиртные напитки и остаться ночевать», - говорится в сообщении.

В ходе пьянки между братьями и хозяином квартиры разгорелся конфликт, в результате которого один из братьев нанес едва знакомому собутыльнику удар ножом в шею, отчего тот скончался на месте.

На этом убийстве преступления мужчины не закончились.

«Утром 4 июля обвиняемый вышел из квартиры на улицу, где увидел незнакомую 39-летнюю женщину, которая выгуливала собаку. Мужчина подошел к ней и предложил познакомиться. После отказа женщины он толкнул ее в кустарник, и, применяя насилие и угрожая убийством, попытался раздеть, намереваясь изнасиловать», - сообщает пресс-служба ведомства.

Женщина стала активно сопротивляться и сумела привлечь внимание жильцов дома, расположенного неподалеку. Когда обвиняемый это осознал, он скрылся с места преступления.

Личность преступника была установлена в кратчайшие сроки, его задержали и по ходатайству следователя заключили под стражу. В ходе расследования были допрошены свидетели, осмотрено место происшествия и проведены необоходимые экспертизы.

Уголовное дело, возбужденное по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство) и части 3 статьи 30, пункту «б» части 2 статьи 131 УК РФ («Покушение на изнасилование») направлено в суд с обвинительным заключением.

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